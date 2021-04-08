Çavuşoğlu: "(AB Başkanlarının Türkiye ziyareti) Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin AB Başkanlarının Türkiye ziyaretine ilişkin sorularını cevapladı.
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin AB Başkanlarının Türkiye ziyaretine ilişkin sorularını cevapladı. ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin AB Başkanlarının Türkiye ziyaretine ilişkin sorularını cevapladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB Başkanlarının Türkiye ziyareti) Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır"
Kaynak: Anadolu Ajansı