Çavuşoğlu: "(AB Başkanlarının Türkiye ziyareti) Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır"
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Çavuşoğlu: "(AB Başkanlarının Türkiye ziyareti) Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin AB Başkanlarının Türkiye ziyaretine ilişkin sorularını cevapladı.

Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin AB Başkanlarının Türkiye ziyaretine ilişkin sorularını cevapladı. ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin AB Başkanlarının Türkiye ziyaretine ilişkin sorularını cevapladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB Başkanlarının Türkiye ziyareti) Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır"

Çavuşoğlu: '(AB Başkanlarının Türkiye ziyareti) Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır'
Çavuşoğlu: '(AB Başkanlarının Türkiye ziyareti) Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır'
Çavuşoğlu: '(AB Başkanlarının Türkiye ziyareti) Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır'
Çavuşoğlu: '(AB Başkanlarının Türkiye ziyareti) Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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