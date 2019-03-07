Çavuşoğlu: "31 Mart'ta İzmir'de Değişim Başlayacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şunu unutmasınlar, teröre kim destek verirse versin, devlet ondan hesap sorar, soracaktır. Kurtuluş yoktur. Önümüzdeki seçimlerde İzmirliler bu kritere göre oy verecektir. İnşallah 31 Mart'ta İzmir'de değişim başlayacak, İzmir'e güneş farklı doğacak." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, İzmir programının son durağında, AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan'ın Üçyol'daki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin sembolik açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, İzmir'e devletin yeteri kadar yatırım yapmadığı yönündeki iddialara değinerek, kendisinin milletvekili seçildiği Antalya'ya devletin 17 yılda yaptığı yatırımın 40 milyar lira olduğunu, İzmir'e ise son 6 yılda 67 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydetti.

Antalya'ya 17 yılda yapılan yatırımın yüzde 60 daha fazlasını devletin son 6 yılda İzmir'de gerçekleştirdiğini dile getiren Çavuşoğlu, yine de İzmir'in CHP'li yerel yönetimler nedeniyle geri kaldığını söyledi.

"Biz hizmet üretiyoruz, fark burada." diyen Çavuşoğlu, "2009-2014 döneminde CHP zihniyetinin Antalya'yı geri götürmesine rağmen o kadar hizmet yapıldı." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin çukur eylemleri, Gezi Parkı odaklı olaylar veya dağlardaki teröristler ile bunu başaramadığına dikkati çekerek, "Şimdi CHP ve zillet ittifakı üzerinden adamlarını İzmir'e ve tüm şehirlere yerleştirmeye çalışıyorlar. Tıpkı PKK'ya destek veren bazılarını Meclis'e yerleştirdikleri gibi. "Şunu unutmasınlar; teröre kim destek verirse versin, devlet ondan hesap sorar, soracaktır. Kurtuluş yoktur. Önümüzdeki seçimlerde İzmirliler bu kritere göre oy verecektir. İnşallah 31 Mart'ta İzmir'de değişim başlayacak, İzmir'e güneş farklı doğacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bakan Çavuşoğlu, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ve Bilal Doğan ile merkezin sembolik açılışını yaptı, partililerle sohbet etti.

Kaynak: AA