Çavuşoğlu, "3 bin 614 Türk vatandaşını bu gece yarısına kadar getireceğiz" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması (1) ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıkladı.