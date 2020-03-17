Çavuşoğlu, "3 bin 614 Türk vatandaşını bu gece yarısına kadar getireceğiz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması (1) ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıkladı.
17.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması (1) ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıkladı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Çavuşoğlu, "3 bin 614 Türk vatandaşını bu gece yarısına kadar getireceğiz"