Çavuşoğlu: "2020 çok hareketli bir yıl oldu"
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Çavuşoğlu: "2020 çok hareketli bir yıl oldu"

24.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:33

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Güvenlik Akademisi'nde "Türkiye'nin Dış ve Güvenlik Politikalarında Yaşanan Son Gelişmeler" konulu kapanış konuşması yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Güvenlik Akademisi'nde "Türkiye'nin Dış ve Güvenlik Politikalarında Yaşanan Son Gelişmeler" konulu kapanış konuşması yaptı. (1)

Çavuşoğlu: '2020 çok hareketli bir yıl oldu'
Çavuşoğlu: '2020 çok hareketli bir yıl oldu'
Çavuşoğlu: '2020 çok hareketli bir yıl oldu'
Çavuşoğlu: '2020 çok hareketli bir yıl oldu'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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