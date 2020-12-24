Çavuşoğlu: "2020 çok hareketli bir yıl oldu"
24.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:33
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Güvenlik Akademisi'nde "Türkiye'nin Dış ve Güvenlik Politikalarında Yaşanan Son Gelişmeler" konulu kapanış konuşması yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Güvenlik Akademisi'nde "Türkiye'nin Dış ve Güvenlik Politikalarında Yaşanan Son Gelişmeler" konulu kapanış konuşması yaptı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı