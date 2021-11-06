Çavuşoğlu: "1948'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra Sri Lanka'yı ilk tanıyan ülkelerden birisi Türkiye Cumhuriyeti'dir"
AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Törene katılanlar Milli marşların okunması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Alanya Fahri Konsolosluğu ofisinin açılış töreninde konuştu.
ALANYA, ANTALYA (AA) - Törene katılanlar
Milli marşların okunması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Alanya Fahri Konsolosluğu ofisinin açılış töreninde konuştu. (1)