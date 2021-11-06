Çavuşoğlu: "1948'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra Sri Lanka'yı ilk tanıyan ülkelerden birisi Türkiye Cumhuriyeti'dir" - Haberler
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Çavuşoğlu: "1948'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra Sri Lanka'yı ilk tanıyan ülkelerden birisi Türkiye Cumhuriyeti'dir"

AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Törene katılanlar Milli marşların okunması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Alanya Fahri Konsolosluğu ofisinin açılış töreninde konuştu.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Törene katılanlar

Milli marşların okunması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka Alanya Fahri Konsolosluğu ofisinin açılış töreninde konuştu. (1)

Çavuşoğlu: 1948'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra Sri Lanka'yı ilk tanıyan ülkelerden birisi Türkiye Cumhuriyeti'dir

Çavuşoğlu: 1948'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra Sri Lanka'yı ilk tanıyan ülkelerden birisi Türkiye Cumhuriyeti'dir

Çavuşoğlu: 1948'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra Sri Lanka'yı ilk tanıyan ülkelerden birisi Türkiye Cumhuriyeti'dir

AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri
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