Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katıldı - BAKÜ
Komiteden detaylar Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısına katıldı.
23.10.2019 20:26
Komiteden detaylar
Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısına katıldı.
Kaynak: AA