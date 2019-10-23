Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katıldı - BAKÜ

Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katıldı - BAKÜ

Komiteden detaylar Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısına katıldı.

23.10.2019 20:26
Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katıldı - BAKÜ

Komiteden detaylar

Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BAKÜ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısına katıldı.

Kaynak: AA
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