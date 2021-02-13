Çavuşoğlu: 15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor
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Çavuşoğlu: 15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor

13.02.2021 22:00 | Son Güncelleme: 13.02.2021 22:15
Çavuşoğlu: 15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizcinin, yurda dönüş yolculuğunun başladığını açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizcinin, yurda dönüş yolculuğunun başladığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor. Ailelerinizle birlikte sizi bekliyoruz. Sağlıcakla gelin" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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