Çavuşoğlu: "(120 saatlik süre) Bu süreç başladığı zaman ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir...

Çavuşoğlu: "(120 saatlik süre) Bu süreç başladığı zaman ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

17.10.2019 21:43
Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. (3)

Çavuşoğlu: "(120 saatlik süre) Bu süreç başladığı zaman ABD'nin taahhüdü ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir çalışma olmayacak."

Kaynak: AA
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