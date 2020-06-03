Çavuşoğlu, 100. yıl dönümünde Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması
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Çavuşoğlu, 100. yıl dönümünde Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkilerin 100'üncü yıl dönümüne ilişkin "Soğuk Savaş döneminde bile tam dünyanın kamplaştığı bir dönemde bile biz Rusya'yla ilişkileri belli bir seviyede tuttuk, iş birliğimizi geliştirdik, bu dönemde de aynı şeyi yapıyoruz.

Çavuşoğlu, 100. yıl dönümünde Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması
03.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:11

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkilerin 100'üncü yıl dönümüne ilişkin "Soğuk Savaş döneminde bile tam dünyanın kamplaştığı bir dönemde bile biz Rusya'yla ilişkileri belli bir seviyede tuttuk, iş birliğimizi geliştirdik, bu dönemde de aynı şeyi yapıyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 24 TV'de katıldığı programda, Türkiye-Rusya ilişkilerinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Rusya ile ilişkilerin, temelde Rus Çarı'nın 1491'de ticaretin geliştirilmesi amacıyla 2. Beyazıt'a yazdığı mektupla başladığını dile getiren Çavuşoğlu, "Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşuyla o günkü Sovyet Rusyası ile diplomatik ilişkilerimizin başlamasının 100. yılını kutluyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortak etkinliklerin yapılamadığını belirten Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile karşılıklı mesaj ve mektup alışverişi yaptıklarını aktardı.

Çavuşoğlu, Rusya'yla ilişkilerin geçmişte inişli çıkışlı olduğunu kaydederek, "Rusya'yla ilişkilerimiz, 100 yılda da inişler çıkışlar yaşadı, son 20 yılda da inişler çıkışlar yaşadı ama Soğuk Savaş döneminde bile tam dünyanın kamplaştığı bir dönemde bile biz Rusya'yla ilişkileri belli bir seviyede tuttuk, iş birliğimizi geliştirdik. Bu dönemde de aynı şeyi yapıyoruz." görüşünü paylaştı.

"Benim Ruslarla iyi ilişki kurmamın size zararı yok"

Çavuşoğlu, Batılı ülkelerin, Rusya ile iş birliği yapması nedeniyle Türkiye'yi eleştirdiğini ancak bu iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ruslara yaklaşıyoruz diye bir konu yok. Benim Ruslarla iyi ilişki kurmamın size zararı yok. NATO konusunda ise NATO'nun tüm faaliyetlerine en çok destek veren ülkeyiz. Dolayısıyla bu sorgulanamaz bile ama benim Rusya'yla ticaret yapmam veya Suriye'de ateşkes için çaba sarf etmem, Libya'da karşı taraflarda olsak bile yine ateşkes için birlikte çaba sarf etmemin kimseye bir zararı yok."

Rusya ile zaman zaman farklı konularda çeşitli anlaşmazlıkların yaşandığına değinen Çavuşoğlu, "Ama tüm bunlara rağmen, diyaloğun devam etmesi, sorunların diyalogla çözülmesi ve iş birliği alanlarının da karşılıklı saygı ve çıkar temelinde aranması önemli. Onlar bizim çıkarlarımıza saygı duyacak ve aynı şekilde bize saygı duyacak. Biz de tabii ki her ülke gibi onların çıkarlarına saygı duyacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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