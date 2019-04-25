Çavuşlu Mahallesinde Muhtarlık Seçimi Yeniden Yapılacak
MARDİN (AA) – Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesinde muhtarlık seçimi yeniden yapılacak.
MARDİN (AA) – Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesinde muhtarlık seçimi yeniden yapılacak.
Alınan bilgiye göre, itirazı değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Çavuşlu Mahallesi muhtarı seçilen Mehmet Alioğlu'un seçilme yeterliliğine sahip olmaması nedeniyle mazbatasının iptaline, muhtarlık seçiminin 2 Haziran 2019 tarihinde yeniden yapılmasını kararlaştırdı.
Öte yandan, YSK, İl Seçim Kurulu'nun Söğütlü Mahallesinde seçimin yenilmesini kararını iptal ederek, seçimi kazanan Hasan Özdemir'e mazbata verilmesini karara bağladı.
Kaynak: AA