Cavlak hizmete açıldı
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Cavlak hizmete açıldı

Cavlak hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Boğazlıyan Belediyesi tarafından yenilenen Cavlak Termal yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı.

Yozgat'ın Boğazlıyan Belediyesi tarafından yenilenen Cavlak Termal yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, pandemi nedeniyle bir süre kapalı olan Bahariye köyündeki Cavlak Termal yüzme havuzu bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hizmete açıldığı söyledi.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yaptığı açıklamada ilçenin önemli değerlerinden olan termal sıcak suyun Boğazlıyan'a ve turizme kazandırılması kapsamında çalışmaların tamamlandığını ifade etti. Başkan Coşar, çalışmaların tamamlanmasının ardından pandemi tedbirleri çerçevesinde açık yüzme havuzunun vatandaşların istifadesine sunulduğunu söyledi.

Termal özellikli suyun romatizma ve cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi gelmekte olduğunun ifade edildiğini kaydeden Başkan Gökhan Coşar, "Mevcut suyun sağlık turizmine kazandırılması noktasında ise çalışmalar yaptık. Bu kapsamda açık yüzme havuzunda bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarını hızla tamamlayıp Cavlak havuzunu yeni yüzü ile vatandaşların kullanımına açtık" dedi. - YOZGAT

Cavlak hizmete açıldı
Cavlak hizmete açıldı
Cavlak hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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