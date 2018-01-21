Cavit Yıldırım, Kahveciler Odası Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

Kavak Yosunlu Mahallesi Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cavit Yıldırım, Samsun Kahveciler-Gazinocular-Büfeciler-Otelciler-Çay Ocakları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Mart ayında yapılacak seçimler için Samsun Kahveciler-Gazinocular-Büfeciler-Otelciler-Çay Ocakları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Yıldırım, oda üyeleriyle Öğretmen Evi'nde düzenlediği kahvaltı programında bir araya geldi. Adaylığını açıklayan Yıldırım, esnafın sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirterek, "İlk icraatımız odamızın ve yönetimimizin yerini Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir iş yerine taşımak olacak. Odamıza ait web sitesi, SMS hattı, sosyal medya açarak her konuda şeffaf olacağız. Esnafımızı sık sık ziyaret ederek sorunlarını dinleyeceğiz. Odamızın imkanları nispetinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 10'unu geçmemek kaydıyla üyelerimizin yüksek okulda okuyan çocuklarına burs yardımı yapacağız. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Sizlere hizmetin en iyisini sunmak için bu onurlu, kutsal göreve hazırım ve odamızın başkanlığına adayım. Laf olsun diye değil iş olsun diye işinizi işimiz gibi takip edeceğiz. İşimiz işinizdir" dedi. - SAMSUN