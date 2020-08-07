Cavit Murtezaoğlu kimdir? Cavit Murtezaoğlu nereli, kaç yaşında vefat etti? Sanatçı Cavit Murtezaoğlu, İran'da doğdu ve Azerbaycan'da eğitim gördü. Kültürel müziği caz formatıyla birleştirarak yeni ürünler ortaya koydu. İran'da iki albüm çıkardı. Cavit Murtezaoğlu biyografisi, hayatı haberimizde.

Cavit Murtezaoğlu ölüm nedeni nedir? Murtezaoğlu, Türkiye ve İran dışında Avustralya, Azerbaycan, Almanya'da seminerler düzenledi. Sanatta doğu ve batı sentezin başarılı şekilde gerçekleştiren Cavit Murtezaoğlu film ve belgesel müzikleri de yaptı.

CAVİT MURTEZAOĞLU KİMDİR?

Murtezaoğlu, 1962 yılında İran Tebriz'de dünyaya geldi. Azerbaycan'da konservatuar eğitimi aldı, İran Ehl-i Hak alevilerinin müziğini caz formatıyla birleştirdi ve Türkiye'de birçok konser verdi. Murtezaoğlu, makamsal yapıya dayanan müziğini 'Caz-makam' olarak tanımladı.

İran'a dönmesinin ardından 'Senli Günler' ve 'Susmam' adlı iki albüm çıkardı. Aynı zamanda film ve belgesel müzikleri hazırladı. Felsefi yazılarıyla dikkat çeken Cavit Murtezaoğlu İran, Avustralya, Azerbaycan, Almanya ve Türkiye'de felsefi seminerler verdi.

İstanbul'da 'Ses Atölyesi'nde kendi metoduyla ses eğitimi dersleri verdi. Beş kitaptan oluşan doğu ve batı sentezli, ilk vokal metodunu yayına hazırladı.

İranlı sanatçı Murtezaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 7 Ağustos 2020 tarihinde hayatını kaybetti.