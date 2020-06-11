Çavdarlı Çerkez ekmeğine yoğun ilgi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çavdarlı Çerkez ekmeğine yoğun ilgi

Çavdarlı Çerkez ekmeğine yoğun ilgiKAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, 3 yıl önce fırın işletmeye başlayan Güldane Ateş (44), yapmaya başladığı Çerkez ekmeğiyle talebe yetişemiyor.

Çavdarlı Çerkez ekmeğine yoğun ilgi
11.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:22

Çavdarlı Çerkez ekmeğine yoğun ilgi

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, 3 yıl önce fırın işletmeye başlayan Güldane Ateş (44), yapmaya başladığı Çerkez ekmeğiyle talebe yetişemiyor. Ateş, en büyük isteğinin ise işini büyüterek tüm Türkiye'ye ekmek göndermek olduğunu söyledi.

Ataları yıllar önce Kafkasya'dan göç ederek Andırın'a yerleşen Güldane Ateş, 3 yıl önce Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Kesik Yaylası'nda fırın açıp, çavdarlı Çerkez ekmeği yapmaya başladı. Eşi de arıcılık yapan 3 çocuk annesi Ateş'in yaptığı ekmeğin ünü kısa sürede tüm ilçede duyuldu. Taleplere yetişemediğini belirten Güldane Ateş, "Bizim kökenimiz Kafkas. Kafkasya'dan gelindiğinden bu yana babaannem, halam ve daha sonra da bize kadar ulaşan bir geleneği yaşatıyoruz. Ben çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum, kendi ürettiğimiz doğal ekşi maya, Karakılçık buğdayı, çavdar unu ile kendi yaptığımız fırında pişiriyorum. Günlük olarak ancak 250-300 civarında ekmek yapabiliyorum" dedi.DESTEK ALIP EKMEKLERİMİ TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERMEK İSTİYORUMAilesinin de kendisine destek olduğunu belirten Ateş, mesaisinin sabah saat 05.00'te başladığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Ayrıca burada sabah çıkan Çerkez ekmeği ile müşterilerime kahvaltı veriyorum. Tamamen doğal bir ekmek, yayla sezonunda yaklaşık 3 ay çalışıyorum. Bazı müşterilerim ise ilçe dışından ancak talep fazla olunca ekmek kalmayabiliyor. Fırınımı genişletip daha aktif hale getirmek için girişimcilik kursuna gitmeyi düşünüyorum. Eğer başarılı olur ve bir destek alabilirsem, işimi genişletip, yanıma yardımcı personel alacağım. Ancak herkes bu ekmeği yapamaz, bunun bazı ince püf noktaları var. Benim işimin başında olmam lazım. Kendi hazırladığım ekmekleri tüm Türkiye'ye göndermek istiyorum."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti Haber
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Haber
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Haber
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
'İnsan yüzlü örümcek' görenleri hayrete düşürüyor
"İnsan yüzlü örümcek" görenleri hayrete düşürüyor
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
Su altında kalan mezarlığa sandalla giderek dua ettiler
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Bekçilerin sahip olduğu yetkiler genişletildi, bekçi olma şartları düzenlendi
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor
Haziranda kar görenler fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit...
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Muhabir, cinayete kurban giden Olof Palme suikastı röportajı yaparken bayıldı
Muhabir, cinayete kurban giden Olof Palme suikastı röportajı yaparken bayıldı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Cem Yılmaz Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Tamer Tuna Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Bakan Milli Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Çavdarlı Çerkez ekmeğine yoğun ilgi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 12:52:05. #1.15#
title