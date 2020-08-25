Çavdarhisarspor süper amatörde Kütahya'nın Çavdarhisarspor Kulübünün süper amatörde mücadele etmek için verdiği dilekçenin kabul edildiği bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisarspor Kulübünün süper amatörde mücadele etmek için verdiği dilekçenin kabul edildiği bildirildi.

Çavdarhisarspor Kulübü Başkanı Ferhat Altındağ, yaptığı açıklamada, "İstediğimiz, hedeflediğimiz süper amatör ligi Çavdarhisarsporumuza hayırlı olsun. Ülke genelinde pandemi nedeniyle 15 Ağustos 2020 de verdiğimiz dilekçe sonucu bi üst lige çıkmış bulunmaktayız. Bu süre içinde bizimle ilgilenen Askf yönetimine ve bu süreçte bizimle beraber olan destekleyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA