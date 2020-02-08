"Çavdarhisar ve köylerine hizmet durmayacak"

08.02.2020 09:43 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:43

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı köylerde yol ve altyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.



AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hüzeyin Yıldız, yaptığı açıklamada, "Afşar- Gökağaç arası 3 kilometrelik asfal yolu bozuk olduğu için kazıyacağız ve zemini genişletip sağlamlaştıracağız. İlçemize bağlı Hacımahmut köyü arasını, 3 kilometrelik sıcak asfalt yaparak köyümüze sıcak asfaltla ulaşım sağlanacak. Çamköy' de içme suyu şebeke hatlarının eskimiş olduğundan dolayı köyümüzde içme suyu sorunu yaşıyorduk, evlere su az geliyordu. Kanalizasyon hatları eski büz sistemi. Büzlerde deforme olduğundan alt yapıyı girip, sıkıntılı olan içme suyu ve kanalizasyon hatlarını değiştiriyoruz. Ayrıca tüm sıkıntılı görülen köylerde, su depolarını elden geçiriyoruz. Köylerimiz dünya standartlarında ve daha sağlıklı su içsin istiyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA