Çavdarhisar ve Aslanapa'dan ortak kalkınma hamlesi
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Çavdarhisar ve Aslanapa'dan ortak kalkınma hamlesi

Çavdarhisar ve Aslanapa'dan ortak kalkınma hamlesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde "Leader projesi" kapsamında Aslanapa-Çavdarhisar Yerel Eylem Grubu (Aslanhisar) derneği kurma çalışmalarının başladığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde "Leader projesi" kapsamında Aslanapa-Çavdarhisar Yerel Eylem Grubu (Aslanhisar) derneği kurma çalışmalarının başladığı bildirildi.

"Leader projesi" kapsamında Çavdarhisar ve Aslanapa ilçeleri kalkınmayı sağlayacak projeleri ortaklaşa hayata geçirecek.

Çavdarhisar Kaymakamı Armğan Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Aslanapa ve Çavdarhisar Kaymakamlığımızın ortak başkanlığında "Leader rojesi" kapsamında Çavdarhisar ve Aslanapa İlçesi Yerel Eylem Grubu kurulması için ilk aşama olan Aslanapa-Çavdarhisar Yerel Eylem Grubu Derneği (Aslanhisar) kurulumu için toplantı yapılmış olup dernek açılış başvurusu yapılmıştır. Dernek kurulduktan sonra Yerel Eylem Grubu oluşturulup, her iki ilçe için projeler üretilerek ilçelerin kalkınmasına ve ekonomik gelişmesine yönelik faaliyetler düzenlenecektir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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