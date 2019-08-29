Çavdarhisar protokolünden Rektör Uysal'a 'hayırlı olsun' ziyareti

29.08.2019 09:45

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Çavdarhisar Kaymakam Vekili Miraç Akbulut ve Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer ile bir araya geldi.



Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmeye, DPÜ Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Eray Acar da eşlik etti.



Görüşmede önümüzdeki yıl öğrenci kabul etmesi için çalışmaların devam ettiği Çavdarhisar Meslek Yüksekokulunun son durumu gündeme geldi.



Prof. Dr. Kazım Uysal ve Prof. Dr. Eray Acar, Çavdarhisar MYO'nun şu anki durumunu ve gelecek dönemde hangi çalışmaların yapılacağını Kaymakam Vekili Akbulut ve Belediye Başkanı Başer'le paylaştılar. Akbulut ve Başer meslek yüksekokulunun en kısa sürede açılması için ilçenin tüm olanaklarını sunmaya hazır olduklarını ifade ettiler.



Görüşmenin sonunda Akbulut ve Başer, Prof. Dr. Kazım Uysal'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundular ve Çavdarhisar'ın sembollerinden olan Aizanoi'nin yer aldığı bir tabak sundular.



Rektör Uysal, Kaymakam Akbulut ve Belediye Başkanı Başer'e iyi dileklerinden ve hediyelerinden dolayı teşekkür ederek, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA