Çavdarhisar Kaymakamı görevine başladı

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamlığı görevine atanan Ömer Sirkeci, vazifesine başladı.

Alınan bilgiye göre, 1993 yılında Karaman'da doğan Sirkeci, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2017-2020 yılları arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası'nda İç Denetçi olarak çalıştı. 2020 yılında Kahramanmaraş Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Kahramanmaraş ilinde Valilik stajını, Isparta ve Bolu illerinde teftiş stajını, Aydın-Didim ve Nevşehir/Avanos ilçelerinde refiklik stajını tamamladı. 09 Şubat 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında Giresun ili Çanakçı ilçesinde Kaymakam vekilliği görevini icra etti.

Çavdarhisar Kaymakamlığına vekaleten görevlendirilen Ömer Sirkeci, görevine başladı. - KÜTAHYA

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