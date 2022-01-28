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Çavdarhisar'da ürünlere fiyat ve marka takibi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Çavdarhisar'da ürünlere fiyat ve marka takibi

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemine (TÜFİS) giriş için marketlerdeki ürünlerin fiyat ve marka takipleri yapılarak sisteme girildiği bildirildi.

ÇAVDARHİSAR, KÜTAHYA (İHA) - Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemine (TÜFİS) giriş için marketlerdeki ürünlerin fiyat ve marka takipleri yapılarak sisteme girildiği bildirildi.

Bakanlık bünyesinde bulunan Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemine (TÜFİS) giriş için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından bakliyat, işlenmiş ürün, hayvansal ürünler, meyve ve sebzelerden belirlenmiş ürünlerin fiyat ve marka takibi yapılıp sisteme girişleri yapılıyor. - KÜTAHYA

Çavdarhisar'da ürünlere fiyat ve marka takibi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Tarım Ürünleri, Çavdarhisar, Hisarcık, Tarım, Ekonomi, Haber

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