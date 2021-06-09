Çavdarhisar'da trafik kazası: 3 yaralı
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Çavdarhisar'da trafik kazası: 3 yaralı

Çavdarhisar'da trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Hacıkebir köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Salim Aynacı idaresindeki 06 ZZA 20 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarparak dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Salim Aynacı, otomobilde bulunan Nurten Aynacı ve Yağmur Aynacı yaralandı. Yaralılar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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