Çavdarhisar'da su arama çalışmaları

01.11.2019 10:32

Kütahya'nın Çavdarhisar Belediyesi, su sorununu çözmek için sondaj çalışmalarına başladı.



İçme suyu sorununu tamamen çözmek istediklerini belirten Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, "İlçemize 2 kilometre mesafede Abasultan bölgesinde su sondaj çalışmalarına başladık. Kısa zamanda sonuç almayı hedefliyoruz. Çavdarhisar ilçemizin su sorununu tamamen çözmek ana hedefimiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hayırlısı ile bol ve bereketli sular nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA