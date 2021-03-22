Çavdarhisar'da şehit mezarları ziyaret edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çavdarhisar'da şehit mezarları ziyaret edildi

22.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:37
Çavdarhisar'da şehit mezarları ziyaret edildi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde protokol üyeleri, ilçede bulunan şehit mezarlarını ziyaret edip dua etti.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde protokol üyeleri, ilçede bulunan şehit mezarlarını ziyaret edip dua etti.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "İlçe Kaymakamımız Armağan Yazıcı ve kurum amirleri ile birlikte ülkemizin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ziyaret ettik. Şehit Halil İbrahim Balık ve Şehit Kamil Gezer'in mezarlarını ziyaret ettik. Ziyarette İlçe Müftümüz tarafından dualar okundu. Şehit ailelerinin her zaman yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Çavdarhisar'da şehit mezarları ziyaret edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Binnur Kaya Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Caner Erkin Hakan Kutlu Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çavdarhisar'da şehit mezarları ziyaret edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 10:41:51. #1.15#
title