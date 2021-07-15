Çavdarhisar'da "Kurban Bayramı" konulu toplantı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde köy muhtarları ve idari amirlerin katıldığı "Kurban Bayramı" konulu toplantı yapıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde köy muhtarları ve idari amirlerin katıldığı "Kurban Bayramı" konulu toplantı yapıldı.

Kaymakam Armağan Yazıcı, "İlçe Müftüsü, Özel İdare Müdürü ve köy muhtarları beraberliğinde toplantı düzenledik.

Kurban ibadetinin dini vecibelere uygun bir şekilde yerine getirilmesi ve kurban derilerinin değerlendirilip ilçemiz adına hizmete dönüştürülmesi konularında yapılan çalışmaları ve muhtarlarımızla köylerimizde din hizmetlerinin daha etkili ve verimli olarak yerine getirilebilmesi için fikir alış verişi de bulunulduk. Toplantı da ayrıca köy muhtarlarımızın istek ve talepleri dinlendi" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı