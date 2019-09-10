Çavdarhisar'da köy ve arazi yolu yapım çalışmaları

10.09.2019 09:59

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde arazi ve köy yolları bakım onarım ve sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Yıldız, yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Hacımahmut köy yolu sıcak asfalt çalışmalarını bitirdik. Devletimiz vatandaşlarımızın yol konusunda mağdur olmamaları için yatırımlarına aralıksız devam etmektedir. Köy yollarımız tamamlanıyor ve sıcak asfaltla buluşuyor. Köylü vatandaşlarımızın, tarım arazileri bol olan ilçemizde daha rahat ulaşım sağlaması ve ilçe ekonomisine katkı sağlamsı için yol çalışmalarının çok önemli olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Efendiköprüsü köy yolu ve Doğancalar köy yolu çalışmalarıyla bu canlılık gözle görülür şekilde fark edilmiştir. Ayrıca Özel İdare Ekiplerimiz arazi yollarını da yaparak çiftçimizin daha da rahatlamasını sağlamıştır. Yol yapımında emeği olan tüm yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA