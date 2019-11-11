Çavdarhisar'da kadınların gözleme hayrı

11.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:35

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yağmur yağması için kadınlar tarafından gözleme hayrı düzenlendi.



Günler öncesinde kendi aralarında organize olan kadınlar hayırseverlerin getirdiği un ve yağdan sabah erken saatlerden itibaren Yukarı Mahalle'de kurulan saçlarda gün boyu pişirilen yağlı gözlemeler ilçe halkına dağıtıldı. Ayrıca cami cemaati için ilçe merkezindeki cami girişlerine gözleme bırakıldı.



Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "İlçemizde kadınlarımız her yıl geleneksel olarak yaptıkları gözleme hayrını bu yıl Yukarı Mahalle'de yaptılar. Un helvası basıldı, gözleme yapıldı ve bulgur pilavlı tavuk yapıldı. Yıllardan beri bu güzel geleneği kadınlarımız devam ettirmektedir. Emeği geçen tüm kadınlarımızdan ve katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA