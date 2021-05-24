Çavdarhisar'da işletmeler ve esnaf denetimi
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Çavdarhisar'da işletmeler ve esnaf denetimi

Çavdarhisar'da işletmeler ve esnaf denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde geniş kapsamlı Korona virüs denetimi yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde geniş kapsamlı Korona virüs denetimi yapıldığı bildirildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, "Restoran, lokanta gibi yeme içme yerleri, şehir içi, şehirler arası toplu ulaşım araçları, Fabrika, tekstil işletmeleri, pazar yeri ve berberler görevlilerimiz tarafından denetlendi. İşletmeler için dezenfektanlar kontrol edilmiştir. Vatandaşlarımıza maske, mesafe ve hijyen konusunda hatırlatmalarda bulunulmuştur. Pazar yerindeki esnaflarımız kurallar kapsamında bilgilendirilmiştir. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. - KÜTAHYA

Çavdarhisar'da işletmeler ve esnaf denetimi
Çavdarhisar'da işletmeler ve esnaf denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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