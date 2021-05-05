Çavdarhisar'da ilçe merkezi ve 23 köyde aralıksız denetim
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Çavdarhisar'da ilçe merkezi ve 23 köyde aralıksız denetim

Çavdarhisar'da ilçe merkezi ve 23 köyde aralıksız denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ilçe merkezi ve 23 köyde, tam kapanma kapsamında aralıksız olarak denetim yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ilçe merkezi ve 23 köyde, tam kapanma kapsamında aralıksız olarak denetim yapıldığı bildirildi.

Çavdarhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde tam kapanma döneminde, kolluk kuvvetlerimiz, daire amirlerimiz ve kamu görevlilerimizle ilçe merkezimiz ve 23 köyümüzde aralıksız denetimlere devam ediliyor. Ayrıca trafik ekiplerimiz aralıksız uygulama yapıyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızı bilgilendiriyor, uyarıyor. Kurallar hepimizin sağlığı için. Unutmayın, birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah tam kapanma döneminde tüm vatandaşlarımız kurallara harfiyen uyarak, salgının kısa sürede tamamen bitmesini sağlayacağız" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Çavdarhisar'da ilçe merkezi ve 23 köyde aralıksız denetim
Çavdarhisar'da ilçe merkezi ve 23 köyde aralıksız denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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