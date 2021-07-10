Çavdarhisar'da ev yangını
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Çavdarhisar'da ev yangını

Çavdarhisar'da ev yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Pusatlar köyünde Cemal Aldaş'a ait tek katlı evde gece saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede çatı katı ile tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen Çavdarhisar itfaiyesi ve Çavdarhisar Orman İşletme Şefliği arazözü, 2 saatlik çalışma sonucu yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. İçerisinde durulmadığı bildirilen ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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