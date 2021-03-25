Çavdarhisar'da deprem tatbikatı

Kütahya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından Çavdarhisar ilçesinde Simülasyon Tır'ı ile deprem tatbikatı yapıldı.

Türkiye'nin ve Kütahya'nın deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken ve etkinliğe katılan Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, "Türkiye'deki Kuzey Anadolu fay hattı dünyanın en uzun ikinci fay hattı. Güney Anadolu fay hattı da ondan aşağı kalmaz. Tarih boyunca yaşadığımız depremlere baktığımız zaman bizim bunlarla birlikte yaşamasını gerektiği açıkça ortada. Kütahya deprem şehri, son 50 yıl içerisinde iki büyük deprem yaşamışız, 1970 yılında Gediz, 2011 yılında Simav depremleri. Demek ki bu risklerle yaşamasını öğrenmemiz gerek. Bunu korkutmadan ve Korona virüs kurallarına uyarak yapmamız lazım. Vatandaşa bu korkuyu vermeden yapmak lazım. Bu yüzden en güzel öğrenmenin yaşayarak, deneyerek öğrenme olduğu düşüncesinden hareket eden AFAD ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı