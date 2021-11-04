Çavdarhisar'da "15 koyun+1 koç" projesi - Haberler Ekonomi
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Çavdarhisar'da "15 koyun+1 koç" projesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çavdarhisar'da

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 15 koyun+1 koç projesi kapsamında hayvanların yerinde tespitlerinin yapıldığı bildirildi.

ÇAVDARHİSAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 15 koyun+1 koç projesi kapsamında hayvanların yerinde tespitlerinin yapıldığı bildirildi.

Veteriner Hekimleri ve Zooteknistleri tarafından 15 koyun+1 koç projesi kapsamında hayvanların yerinde tespiti ile birlikte çiftçilerle görüşmeler ve bilgilendirmeler yapıldığı ifade eden Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, her zaman çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirttiler. - KÜTAHYA

Çavdarhisar'da 15 koyun+1 koç projesi

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