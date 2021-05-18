Çavdarhisar Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama

Kütahya'nın Çavdarhisar Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında, Filistin topraklarında düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı.

Kütahya'nın Çavdarhisar Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında, Filistin topraklarında düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı.

Çavdarhisar Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Halil Başer başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesi, Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı. Masum yüzlerce insanın İsrail tarafından katledildiği vurgulanan bildiride, İsrail'in insanlık suçu işlediği belirtildi.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "Mescidi Aksa ve çevresinde Ramazan ayının son günlerinde Filistinli kardeşlerimize yönelik olarak İsrail tarafından başlatılan saldırılarda, yüzlerce masum insan yaralanmış, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu yüzlerce insan hayatını kaybetmiştir. Uluslararası camiada devlet vasfı taşıyan fakat yapmış olduğu saldırılarla, Devletlik vasfını adeta ayaklar altına alan İsrail'in bu saldırıları, Gazze'de ve Filistin topraklarında halen devam etmektedir. Uzun zamandır Müslümanları kışkırtmak amacıyla yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam eden İsrail, Filistinlilerin yaşam haklarını kendi topraklarında gasp etmektedir. İnsani hak ve hukukun ayaklar altına alındığı bu süreçte, Türkiye dışında hiçbir Ülke, bu katliama tepki vermemiştir. Sözde medeni insan hakları savunucusu olan batılı devletler, yaşanan bu vahşete sessiz kaldıkça, bu zulme ortak olacaklardır. Filistinlilere zulüm eden İsrail'in ve tüm sorumlularının acilen Uluslararası düzeyde yargılanması gerekmektedir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı