Çavdarhisar AK Parti İlçe Başkanı adayı Yaşar Rıdvan Kocaman AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, hafta sonu gerçekleştirilecek AK Parti Çavdarhisar İlçe Kongresinde İlçe Başkanı adayının Yaşar Rıdvan Kocaman olduğunu açıkladı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, hafta sonu gerçekleştirilecek AK Parti Çavdarhisar İlçe Kongresinde İlçe Başkanı adayının Yaşar Rıdvan Kocaman olduğunu açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun," Hafta sonu gerçekleştirilecek 7. Olağan Çavdarhisar İlçe Kongremizde, mevcut İlçe Başkanımız Tuncay Demirel'in, işlerinin yoğunluğundan dolayı kendi isteği üzerine aday olmaması sonucu Genel Merkezimizle yapılan istişareler neticesinde, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 7. Olağan Çavdarhisar İlçe Kongresinde İlçe Başkanı adayımız Yaşar Rıdvan Kocaman kardeşimiz olmuştur. Çavdarhisar ilçemize hayırlı olsun. Rabbim hayırlı hizmetlerde muvaffak kılsın" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA