Cavcav İdmanları Kaçırmıyor

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı ekibe destek sağlamak için bütün antrenmanlarda takımın yanında olmaya çalıştığını söyledi.



Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü başkentte konuk edecekleri Kayserispor karşısında takıma ve teknik heyete güvendiğini ifade etti.



Sezona iyi başlayamadıklarını ancak yakalanacak bir galibiyet serisinin ardından takımdaki havanın değişeceğinden emin olduğunu dile getiren Cavcav, "Bu süreçte birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Biz bir aileyiz ve bu durumdan ancak omuz omuza vererek çıkabiliriz. Kayserispor maçını kazanıp seri yakalamak istiyoruz." dedi.



Kayserispor maçının Ankara'da üst üste oynayacakları üç karşılaşmanın ilki olacağına dikkati çeken Cavcav, "Teknik heyetimizin de futbolcularımızın da Kayserispor maçının öneminin farkında olduğundan kuşkum yok." diye konuştu.



İlk devrenin kalan 6 haftasında oynayacakları karşılaşmaların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Cavcav, şunları kaydetti:



"Pazar günü iç sahada mutlaka kazanmamız gereken bir maç oynayacağız. Kayserispor, ligin kaliteli ekiplerinden ve bu sezon üst sıralarda mücadelesini sürdürüyor. Güzel ve fair play çerçevesinde bir müsabaka olmasını temenni ediyorum ama elbet de Gençlerbirliği kazansın istiyorum. Bu karşılaşmanın, 6 maçlık galibiyet serimizin başlangıcı olmasını diliyorum. Umarım maç günü taraftarlarımızla böyle güzel bir başlangıca beraber tanıklık ederiz."