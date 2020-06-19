Cavat Yerlikaya Camii ibadete açıldı Bağcılar'da yapımına 2 yıl önce başlanan Cavat Yerlikaya Camii, kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı.

Bağcılar'da yapımına 2 yıl önce başlanan Cavat Yerlikaya Camii, kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı. Avlusu ve mimarisiyle dikkat çeken camide 954 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde iş adamı Cavat Yerlikaya'nın ismini taşıyan caminin temeli 2018 yılında atılmıştı. İki yıl süren çalışmaların ardından butik caminin inşaatı tamamlandı. Cavat Yerlikaya Camii, bugün kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı. Caminin avlusunun da dolduğu namaza, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Müftüsü Celal Büyük, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve iş adamının oğlu Cenk Yerlikaya da iştirak etti.

Camiler sadece ibadet yapılmaz

Namaz çıkışında Çağırıcı ve beraberindekiler caminin içi ve dış bölümlerini gezdi. Kısa sürede bitirildiği için emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Çağırıcı, "Hemşehrilerimizin iki yıl önceki isteklerinin olduğunu bugün görmek bizi mutlu etti. Böylesine butik camilerin çoğaldığını görmek bizi mutlu ediyor. Camiler sadece ibadetin yapıldığı yerler değildir aynı zamanda sosyalleşmenin olduğu, insanların bir araya geldiği, ilimin yapıldığı, tevekkülün yapıldığı yerlerdir. Yeni camimiz halkımıza hayırlı olsun" dedi. Çağırıcı, camide babasının adını yaşatan iş adamı Cenk Yerlikaya'ya da teşekkür etti.

954 kişi aynı anda namaz kılabiliyor

Cami, 550 metrekarelik bodrum kat, 289 metrekarelik zemin kat, mahfil ve 667 metrekarelik namazgah alanına sahip. Selçuklu mimarisinde inşa edilen ve avlusuyla dikkat çeken camide normal süreçte aynı anda 954 kişi namaz kılabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA