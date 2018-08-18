Standard Liege'e Transfer Olan Luis Cavanda, Kadro Dışı Bırakıldı

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra Belçika'nın Standard Liege ekibine transfer olan Luis Pedro Cavanda, sezona iyi başlamadı. Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu rövanşında Ajax'a 3-0 mağlup olarak Devler Ligine veda eden Standard'da, Cavanda yenilginin sorumlusu olarak gösterildi.

Standard taraftarları tarafından sosyal medyada adeta bir linç kampanyasına maruz bırakılan Belçikalı futbolcu, takımda kadro dışı bırakıldı. Luis Pedro Cavanda, takımının Lokeren ile yapacağı karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

"TAKIMDA DİSİPLİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Standard Liege teknik direktörü Michel Preud'homme konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Takımda disipline ihtiyacımız var. Belli bir oyun oturtmak istiyoruz, bu da hem saha içinde hem saha dışında disiplin gerektiriyor. Çizgimizden sapmayız" şeklinde konuştu.