Galatasaray, Cavanda'yı Standard Liege'e Sattı

Galatasaray'dan kiralık olarak gittiği Standard Liege'de iyi bir sezon geçiren Luis Pedro Cavanda, Belçika ekibinde kalıcı oldu. Futbolcuyu geçici transferle bünyesine katan Standard ekibi, 20 Mayıs'a kadar 1,5 milyon euroyu Cim Bom'a yatırsa oyuncunun bonservisini almış olacaktı.

Bu opsiyonu kullanmayan Belçika ekibinin bir süredir rakamı aşağı çekmeye çalıştığı ortaya çıktı.

ANLAŞMAYA VARDILAR

Galatasaray ile bonservis miktarı konusunda pazarlıklar yürüttüğü belirtilen Belçikalı idarecilerin, sarı-kırmızılı yetkililerle anlaşmaya vardıkları ifade edildi.

Anlaşmanın sözlü bir anlaşma şeklinde gerçekleştiği ancak yakın bir zamanda, formalitelerin giderilmesinin ardından futbolcunun Standard Liege'e üç yıllık imza atacağı belirtildi.

Transferin önümüzdeki günlerde resmileşmesi bekleniyor.