Cavaliers'tan Harika Geri Dönüş
New York deplasmanında ilk ara 23 sayı farkla geri düşen Cleveland Cavaliers, ikinci devredeki etkili oyunuyla maçı çevirmeyi başardı.
NBA'in son finalisti Cleveland Cavaliers, 23 sayı geri düştüğü New York Knicks deplasmanından 104-101 galip ayrılmayı başardı.
Maçı 23 sayı, 12 asist, 9 ribaunt ve 3 blokla bitiren Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, triple-double'ın kıyısından döndü. Kyle Korver 21 sayı, 5 ribaunt ve Dwyane Wade 15 sayı, 8 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Mücadelede yaklaşık 5 dakika süre alan Cedi Osman ise 3 sayı kaydetti.
Knicks'te Tim Hardaway'in 28 sayı 10 ribaunt 5 asist ve Kristaps Porzingis'in 20 sayı, 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. İlk periyodun son bölümünde LeBron James ile yaşadığı tartışma sonrası teknik faul alan Enes Kanter ise maçı 20 sayı ve 16 ribauntla tamamladı.
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