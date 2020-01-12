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Cavaliers, Cedi'nin "double double" yaptığı Nuggets deplasmanından galip ayrıldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 11 sayı, 12 ribauntla tamamladığı Denver Nuggets karşılaşmasını 111-103 kazandı.

12.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:42
Cavaliers, Cedi'nin

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , 'ın 11 sayı, 12 ribauntla tamamladığı karşılaşmasını 111-103 kazandı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligin 4. en düşük galibiyet yüzdesine sahip Cleveland Cavaliers, Batı Konferansı'nın 3. sırasındaki Denver Nuggets'ı deplasmanda 111-103 yendi.

25 sayı kaydeden Collin

Sexton, 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Cavaliers'ın en skoreri oldu. Kevin Love 19 sayı, 15 ribaunt, Tristan Thompson 18 sayı, 13 ribaunt, Cedi Osman da 11 sayı, 12 ribaunt, 4 asistle "double double"a imza attı.

Ligin zirvesindeki Milwaukee Bucks'ta forma giyen Ersan İlyasova, Portland Trail Blazers deplasmanından 122-101 galip ayrıldıkları mücadelede 2 sayı, 3 ribaunt üretti.

Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın, deplasmanda Dallas Mavericks'e 109-91 yenildiği müsabakada 2 sayı, 2 asistle oynadı.

Harden 20 bin sayıya ulaştı

Houston Rockets, sahasında Minnesota Timberwolves'u 139-109 mağlup etti.

Rockets'ta James Harden 32 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, Russell Westbrook 30 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, Isaiah Hartenstein de 17 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

20 bin sayı barajını geçen Harden, NBA tarihinde bunu başaran 45. oyuncu oldu.

Sonuçlar

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 139-109

Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 140-105

Detroit Piston-Chicago Bulls: 99-108

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 110-125

Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 109-91

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 103-111

Portland Trail Blazers-Milwaukee Bucks: 101-122

Kaynak: AA
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