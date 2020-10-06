CATS kamera nedir? CATS kamera özellikleri nelerdir? CATS kamera kullanım alanları nelerdir?
CATS kamera nedir? CATS kamera özellikleri nelerdir? CATS kamera kullanım alanları nelerdir? ASELSAN'ın geliştirdiği CATS kameraları genel özellikleri nelerdir?
Çok algılayıcılı bir keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi olan CATS, alıcılarını meraklandırmaya devam ediyor! Uzak mesafelerden görüntülemeyi sağlayan CATS'ın genel özellikleri nelerdir? CATS kamera nedir?
CATS KAMERA NEDİR?
ASELSAN tarafından geliştirilen CATSinsansızhavaaraçları,helikopterlerveuçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı hava platformlar için geliştirilmiştir. CATSçokalgılayıcılıbirkeşif,gözetlemevehedeflemesistemidir.CATS uzak mesafelerden görüntülemeyi sağlamaktadır.
ANKA İnsansız Hava Aracında kullanılan ASELFLIR-300T'ye göre daha hafif ve küçük olmasına rağmen üstün özellikleri ile öne çıkmaktadır. 120 kg ağırlığındaki ASELFLIR-300T'ye göre 60 kg daha hafif olan CATS, özellikle ağırlığın kritik öneme sahip olduğu insansız hava araçlarında kullanılmasıyla elde edilecek faydalı yük kapasitesindeki artış, farklı sensör ve sistemlerle değerlendirilecektir.
Eş zamanlı ve çoklu hedef takibi yapabilen sistem hareketli hedefin yönünü ve hızını da belirleyebilmektedir. Hedefin lazer ile işaretlenerek lazer güdümlü füzelerle vurulmasına imkan veren sistem yüksek irtifalardaki çok düşük sıcaklıklarda çalışabilmektedir.
CATS KAMERA ÖZELİKLERİ NELERDİR?
Yüksek Çözünürlüklü Kızılötesi Kamera
Yüksek Tanımlı (HD) Renkli Gündüz Kamerası
Düşük Işık Kamerası
Lazer Mesafe Ölçer/ Hedef İşaretleyici
Lazer Nokta İzleyici
Lazer Noktalayıcı
Lazer Aydınlatıcı
CATS KAMERA GENEL ÖZELLİKLERİ
220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık
IR, HDTV, DI-NIR Kameraların Dar Görüş Açısı ve Çok Dar Görüş Açısı İçin Çok Büyük Optik Açıklık
Daha Büyük Optik Açıklık Sayesinde Alınan Daha Fazla Işık ile Daha İyi Görüntü Kalitesi ve Daha Uzun Menzil
Küçük ve Hafif Sistem
Tek Bir "Hatta Değiştirilebilir Birim"
Üstün Menzil Performansı
Yüksek Performanslı IR Kamera
Gerçek "Full High Definition" (1920×1080) HDTV Kamera
Sayısal Büyütme Uygulanmaksızın 1920x1080p Video Çıkışı
"High Definition" (1280x720p) HDTV Kameralara Göre 2.25 Kat Daha Fazla Sensör Pikseli
Düşük Işık (DI-NIR) Kamera
IR, HDTV ve DI-NIR kameralar için ortakgörüş açıları
Lazer Hedef İşaretleyici ve Mesafe Ölçer
Lazer Noktalayıcı ve Aydınlatıcı
Dahili Sensör Hizalama Birimi
Tümüyle Sayısal Video İşleme Hattı
Gelişmiş Görüntü İşleme
Çoklu Hedef Takibi
IR, HDTV ve DI-NIR Videoları Üzerinde Eşzamanlı Hedef Takibi
Hassas Hedef Konumu Belirleme
Hareketli Hedefin Yönünü ve Hızını Belirleme
Ataletsel Ölçüm Birimi
Hassas Stabilizasyon
Platform ile Otomatik Hizalanma
Yüksek İrtifalardaki Çok Düşük Sıcaklıklarda Çalışma
CATS KAMERA KULLANIM ALANLARI NELERDİR?
Hedefleme
Keşif ve Gözetleme