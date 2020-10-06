CATS kamera nedir? CATS kamera özellikleri nelerdir? CATS kamera kullanım alanları nelerdir?
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CATS kamera nedir? CATS kamera özellikleri nelerdir? CATS kamera kullanım alanları nelerdir?

06.10.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:41
CATS kamera nedir? CATS kamera özellikleri nelerdir? CATS kamera kullanım alanları nelerdir?

CATS kamera nedir? CATS kamera özellikleri nelerdir? CATS kamera kullanım alanları nelerdir? ASELSAN'ın geliştirdiği CATS kameraları genel özellikleri nelerdir?

Çok algılayıcılı bir keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi olan CATS, alıcılarını meraklandırmaya devam ediyor! Uzak mesafelerden görüntülemeyi sağlayan CATS'ın genel özellikleri nelerdir? CATS kamera nedir?

CATS KAMERA NEDİR?

ASELSAN tarafından geliştirilen CATSinsansızhavaaraçları,helikopterlerveuçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı hava platformlar için geliştirilmiştir. CATSçokalgılayıcılıbirkeşif,gözetlemevehedeflemesistemidir.CATS uzak mesafelerden görüntülemeyi sağlamaktadır.

ANKA İnsansız Hava Aracında kullanılan ASELFLIR-300T'ye göre daha hafif ve küçük olmasına rağmen üstün özellikleri ile öne çıkmaktadır. 120 kg ağırlığındaki ASELFLIR-300T'ye göre 60 kg daha hafif olan CATS, özellikle ağırlığın kritik öneme sahip olduğu insansız hava araçlarında kullanılmasıyla elde edilecek faydalı yük kapasitesindeki artış, farklı sensör ve sistemlerle değerlendirilecektir.

Eş zamanlı ve çoklu hedef takibi yapabilen sistem hareketli hedefin yönünü ve hızını da belirleyebilmektedir. Hedefin lazer ile işaretlenerek lazer güdümlü füzelerle vurulmasına imkan veren sistem yüksek irtifalardaki çok düşük sıcaklıklarda çalışabilmektedir.

CATS KAMERA ÖZELİKLERİ NELERDİR?

Yüksek Çözünürlüklü Kızılötesi Kamera

Yüksek Tanımlı (HD) Renkli Gündüz Kamerası

Düşük Işık Kamerası

Lazer Mesafe Ölçer/ Hedef İşaretleyici

Lazer Nokta İzleyici

Lazer Noktalayıcı

Lazer Aydınlatıcı

CATS KAMERA GENEL ÖZELLİKLERİ

220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık

IR, HDTV, DI-NIR Kameraların Dar Görüş Açısı ve Çok Dar Görüş Açısı İçin Çok Büyük Optik Açıklık

Daha Büyük Optik Açıklık Sayesinde Alınan Daha Fazla Işık ile Daha İyi Görüntü Kalitesi ve Daha Uzun Menzil

Küçük ve Hafif Sistem

Tek Bir "Hatta Değiştirilebilir Birim"

Üstün Menzil Performansı

Yüksek Performanslı IR Kamera

Gerçek "Full High Definition" (1920×1080) HDTV Kamera

Sayısal Büyütme Uygulanmaksızın 1920x1080p Video Çıkışı

"High Definition" (1280x720p) HDTV Kameralara Göre 2.25 Kat Daha Fazla Sensör Pikseli

Düşük Işık (DI-NIR) Kamera

IR, HDTV ve DI-NIR kameralar için ortakgörüş açıları

Lazer Hedef İşaretleyici ve Mesafe Ölçer

Lazer Noktalayıcı ve Aydınlatıcı

Dahili Sensör Hizalama Birimi

Tümüyle Sayısal Video İşleme Hattı

Gelişmiş Görüntü İşleme

Çoklu Hedef Takibi

IR, HDTV ve DI-NIR Videoları Üzerinde Eşzamanlı Hedef Takibi

Hassas Hedef Konumu Belirleme

Hareketli Hedefin Yönünü ve Hızını Belirleme

Ataletsel Ölçüm Birimi

Hassas Stabilizasyon

Platform ile Otomatik Hizalanma

Yüksek İrtifalardaki Çok Düşük Sıcaklıklarda Çalışma

CATS KAMERA KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Hedefleme

Keşif ve Gözetleme

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Haber Yorumları (2)
ÖZGÜ: kullanımı yaygınlaşmalı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DERYA: doğru işler için kullanıldığı zaman çok iyi bence
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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