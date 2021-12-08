ÇATOD Yeni Yönetim Kurulundan Vali İlhami AKTAŞ'a Ziyaret

ÇANAKKALE (Habermetre) - Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (ÇATOD) Yönetim Kurulu Yeni Başkanı Nilgün CURA GÖKSER ve yeni yönetim kurulu üyeleri Vali İlhami AKTAŞ'ı ziyaret etti.

Ziyarette Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (ÇATOD) Yönetim Kurulu Yeni Başkanı Nilgün CURA GÖKSER ve yeni yönetim kurulu üyeleri; Ferhat KOÇARSLAN, Yusuf KAYAALP, Mustafa Surhay TOKUOĞLU, Ramazan CANDAN ve sekreter Hülya TAŞTEKİN dernek çalışmalarıyla ilgili Vali İlhami AKTAŞ'a bilgi verdiler.

Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Yeni Başkanı Nilgün CURA GÖKSER ve yeni yönetim kurulu üyelerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami AKTAŞ, yeni yönetime "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet