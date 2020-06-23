Çatlaklar nedeniyle boşaltılan binaların içi görüntülendi
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Çatlaklar nedeniyle boşaltılan binaların içi görüntülendi

Sultangazi'de, çatlaklar oluşan 3 bina çökme tehlikesiyle boşaltıldı.

23.06.2020 09:02 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:06

Sultangazi'de, çatlaklar oluşan 3 bina çökme tehlikesiyle boşaltıldı. Boşaltılan binaların odalarında oluşan çatlaklar böyle görüntülendi.

Olay, saat 02.30 sularında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1299 sokaktaki 4 katlı iki bina arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gündüz saatlerinde binada çatlaklar fark edildi. Gece saatlerinde ise duyulan sesle binalar arasındaki çatlaklar derinleşti. Durumu fark eden bina sakinleri ihbar etmesiyle, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yan yana bitişik 3 binayı tahliye etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de binalarda inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından itfaiye olay yerinden ayrılırken, vatandaşların sokaktaki bekleyişi devam ediyor. Bazı vatandaşlar yakınlarına giderken, bazıları ise araçların içinde sabahladı.

Öte yandan binaların odalarında oluşan çatlaklar görüntülendi. Binaların banyo, yatak odası ve dış cephelerinde yer yer çatlakların oluştuğu görüldü.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Çatlaklar nedeniyle boşaltılan binaların içi görüntülendi

Kaynak: İHA

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