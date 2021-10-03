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Çatlak sonrası tahliye edilen bina sağlam çıktı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Çatlak sonrası tahliye edilen bina sağlam çıktı

İZMİR'in Bornova ilçesinde bir dairesinde çatlak meydana geldiği için oturanların tahliye edildiği 5 katlı binanın sağlam olduğu ortaya çıktı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde bir dairesinde çatlak meydana geldiği için oturanların tahliye edildiği 5 katlı binanın sağlam olduğu ortaya çıktı. İncelemelerde riskli bir durumun bulunmadığı ve sorunun daireye özgü olduğu tespit edildi.

Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi 167 Sokak'taki 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin zemininde gece saatlerinde çatlak meydana geldi. Dairede yaşayan üniversite öğrencisi panikle dışarı çıktı, haber verilmesi üzerine 14 daireli binadaki 20 kişi apartmanı terk etti. İhbar üzerine bölgeye 110 AKS, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Sokak hem araç hem de yaya trafiğine kapatılırken, olası çökmeye karşı binaya kimse alınmadı. Tahliye edilenler, geceyi yakınlarında ve konukevlerinde geçirdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bornova Belediyesi ekipleri de binada inceleme başlattı. İncelemeler sonucu dairedeki seramiklerin kabardığı ve binada çatlak olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine apartman sakinleri, evlerine döndü.

'EŞYALARI ALMAK İÇİN 5 DAKİKA VERDİLER'

Apartman sakinlerinden Oğulcan Karaçam (16), endişeli bir gece geçirdiklerini belirterek "En üst katta oturuyoruz. Bir ses geldi ama ne olduğunu anlamadık. Binadan çıkmamız istendi. Deprem oldu zannettik. Sonra 4'üncü dairede bir kabarma olduğunu söylediler. Ekipler hemen inceleme başlattı. Depremden sonra yapılan incelemelerde de binanın sağlam olduğunu biliyorduk. O gece risk alınmaması adına binayı boşalttık. Eşyalarımızı almak için 5 dakika verdiler. Geceyi de başka yerde geçirdik. Bir gün sonra bir sorun olmadığını bildirdiler ve evimize döndük" dedi.


Çatlak sonrası tahliye edilen bina sağlam çıktı

Çatlak sonrası tahliye edilen bina sağlam çıktı

Çatlak sonrası tahliye edilen bina sağlam çıktı

Çatlak sonrası tahliye edilen bina sağlam çıktı

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Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çatlak sonrası tahliye edilen bina sağlam çıktı - Haberler
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