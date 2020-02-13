Haberler » Spor » Çatlak burunla Türkiye ikincisi oldu - Spor

Çatlak burunla Türkiye ikincisi oldu

Denizlili sporcu Ayşe Gönel, Çankırı'da düzenlenen Genç, Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu.

13.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:48
Çatlak burunla Türkiye ikincisi oldu

Denizlili sporcu Ayşe Gönel, 'da düzenlenen , Yıldız ve Üst Minik Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu. Gönel'i çalıştıran Antrenör Hüseyin Aldı, sporcusunun yarı finalde talihsiz bir sakatlık geçirdiğini ve final maçına burundaki çatlağa rağmen çıktığını belirtti. Çankırı Hasan Fehmi Gökşen Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 55 ilden 600 sporcu katıldı. Çardak Belediyespor sporcularından Ayşe Gönel 38 kilogramda Türkiye ikincisi oldu. Yarı finalde sakatlanmasına rağmen finalde altın madalya mücadelesi verip gümüşte kalan Ayşe, hedefinin ay-yıldızlı kafileye seçilerek İrlanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler