Catl Şangay'da Yeni Teknolojili Bir Araç Bataryası Fabrikası Kurmayı Planlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Catl Şangay'da Yeni Teknolojili Bir Araç Bataryası Fabrikası Kurmayı Planlıyor

Catl Şangay'da Yeni Teknolojili Bir Araç Bataryası Fabrikası Kurmayı Planlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Tesla'nın da en büyük tedarikçileri arasında yer alan Çinli batarya üreticisi CATL firmasının Şangay'da yeni ve çok büyük ölçekli bir fabrika kurmayı planladığı iddia edildi.

Tesla'nın da en büyük tedarikçileri arasında yer alan Çinli batarya üreticisi CATL firmasının Şangay'da yeni ve çok büyük ölçekli bir fabrika kurmayı planladığı iddia edildi. Konuya yakın iki önemli kaynak tarafından Reuters Ajansına iletilen bilgilere göre, bu hamlenin gerçekleşmesi durumunda CATL firmasının dünyadaki bir numaralı batarya üreticisi konumunun perçinleneceği ifade edildi.

CATL firması geçtiğimiz yıl Tesla Model 3 otomobillerin bataryalarını tedarik etmişti. Şangay'da fabrika kurulması durumunda CATL'nin Tesla'nın Şangay'daki üretim üssüne coğrafi olarak da yakınlaşması anlamına geliyor.

Şu anda tüm küresel otomotiv firmalarının elektrikli model üretimlerini arttırdıkları ve batarya taleplerinin çok yükseldiği biliniyor. Tesla da geçtiğimiz Nisan ayında batarya tedarikçilerine çağrı yaparak üretimlerini arttırmaları yönünde talepte bulunmuştu.

Mart ayında ise, yine büyük batarya üreticisi firmalar arasında yer alan LG Energy Solution da ABD'de yeni fabrikalar kurmayı hedeflediğini ve bu amaçla 4, 5 milyar dolar tutarında yatırım planladıklarını açıklamıştı.

Analistlerin yaptığı yorumlardan CATL'nin kuracağı yeni üretim tesisinin yıllık 80GWh kapasiteli olabileceği ve bu kapasite miktarı ile 800 bin adet otomobile güç kaynağı sağlanabileceği öğrenildi.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, söz konusu fabrikanın muhtemelen Tesla'nın üretim merkezinin güneyinde kalan Lingang'daki yeni sanayi bölgesinde kurulabileceği ve yaklaşık 5 bin kişinin çalışacağı tesiste, şasiye montajlı yeni tip batarya (CTC) üretileceği tahmin ediliyor.

CTC tipi bataryaların yeni teknoloji olduğu ve bataryaları direkt olarak araçların şasilerine entegre etme olanağı sağlaması nedeniyle de, batarya sistemlerinin daha enerji yoğun bir tasarımla üretilebildiği belirtiliyor.

CATL Yönetim Kurulu Başkanı Zeng Yugun daha önce bu teknoloji ile ilgili yaptığı açıklamada, elektrikli araç menzillerinin 800 km'ye çıkacağını ve bu teknolojiyi 2030 yıllından evvel hayata geçirerek üretime başlayacaklarını belirtmişti.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Beren Saat Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Catl Şangay'da Yeni Teknolojili Bir Araç Bataryası Fabrikası Kurmayı Planlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 19:33:13. #1.16#

title