Çatıya Sıkışan Kargayı İtfaiye Kurtardı

BOLU'da, bacağına dolanan ip nedeniyle binanın çatı aralığına sıkışarak mahsur kalan karga, itfaiye tarafından kurtarıldı.



Umutkent Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı kenarında çırpınan kargayı görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, merdivenli araçla çatıya çıkarak hayvanı kurtardı. Karganın bacağına dolanarak düğüm olan ip nedeniyle çatı aralığına sıkıştığı belirlendi. İpin çözülmesi ardından karga, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.



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