Çatıya sıkışan kargayı itfaiye kurtardı
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Çatıya sıkışan kargayı itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Haberler | Güncel

Çatıya sıkışan kargayı itfaiye kurtardı Kırşehir'de bir binanın çatısına sıkışan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çatıya sıkışan kargayı itfaiye kurtardı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir binanın çatısına sıkışan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Terme Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısına karga sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde binaya gelen ekipler, itfaiye merdiveni ile çatıya çıkarak kargayı kurtardı.

Kargaların çatıda sıkıştığını gören bir vatandaş, "İş yerime geldiğimde kargaların sesini duydum. 112'yi arayarak destek istedim. Hayvanları ölmeden kurtaralım" dedi.

Çatıya sıkışan kargayı itfaiye kurtardı
Çatıya sıkışan kargayı itfaiye kurtardı
Çatıya sıkışan kargayı itfaiye kurtardı
Çatıya sıkışan kargayı itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz

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