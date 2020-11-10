Çatıya çıkıp kiremitler üzerinde dans eden 3 kızdan İlayda: Hataydı
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Çatıya çıkıp kiremitler üzerinde dans eden 3 kızdan İlayda: Hataydı

10.11.2020 13:28 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:49

BURSA'da, fotoğraf çektirmek için 4 katlı binanın çatısına çıkarak kiremitlerin üzerinde dans eden 3 kızdan İlayda K. (14), "Pişmanım, yaptığımız hataydı" dedi.

BURSA'da, fotoğraf çektirmek için 4 katlı binanın çatısına çıkarak kiremitlerin üzerinde dans eden 3 kızdan İlayda K. (14), "Pişmanım, yaptığımız hataydı" dedi.

Dün, Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde 4 katlı eski binanın çatısına çıkan 3 genç kız, birbirlerinin fotoğraflarını çekmeye başladı. Bir süre kiremitlerin üzerinde dans da eden kızlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı. 3 kız arkadaştan İlayda K., yaptıklarının hata olduğunu söyledi.

'SOSYAL MEDYADA YAPILAN YORUMLARA ÇOK ÜZÜLDÜK'

İlayda K., "Hataydı fakat sosyal medyada yapılan hakaret ve küfür içerikli yorumlar bizi üzdü. Daha 14 yaşındayım. Arkadaşlarımla birlikte binanın çatısına muhabbet etmek için çıktık. O esnada manzaranın çok güzel olduğunu fark edince ayağa kalkıp, fotoğraf çekildik. Bizi gören biri arabanın arkasına geçip videomuzu çekmiş ve sosyal medyada paylaşmış. Sadece fotoğraf çekildik ama bu durum sosyal medyaya çok farklı yansıdı. Bize insanlar hakaret ediyor, cahil diyor. Bu siber zorbalık. Yaptığım doğru değildi belki, ailemin de haberi yoktu oraya çıktığımdan, ama bu şekilde yorumlar yapılması da doğru değil. Yorumları okuyunca çok üzüldüm. Pişmanım, bir daha böyle bir şey yaşamayı asla istemiyorum. Böyle yorumlar yapan insanların daha dikkatli olmasını istiyorum. Arkadaşlarım da çok üzüldü. Biz yaşadık kimsenin yaşamasını istemiyoruz" dedi.


Çatıya çıkıp kiremitler üzerinde dans eden 3 kızdan İlayda: Hataydı
Çatıya çıkıp kiremitler üzerinde dans eden 3 kızdan İlayda: Hataydı
Çatıya çıkıp kiremitler üzerinde dans eden 3 kızdan İlayda: Hataydı
Çatıya çıkıp kiremitler üzerinde dans eden 3 kızdan İlayda: Hataydı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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