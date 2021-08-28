Çatıya çıkıp bağırmaya başladı, görevliler dışında kimse aldırış etmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çatıya çıkıp bağırmaya başladı, görevliler dışında kimse aldırış etmedi

Çatıya çıkıp bağırmaya başladı, görevliler dışında kimse aldırış etmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde nişanlısından ayrıldığı gerekçesiyle çatıya çıkan genç, ekiplerin ikna çalışmaları sonucu çatıdan indirilirken, çevredeki vatandaşların aldırış etmemesi ise dikkat çekti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde nişanlısından ayrıldığı gerekçesiyle çatıya çıkan genç, ekiplerin ikna çalışmaları sonucu çatıdan indirilirken, çevredeki vatandaşların aldırış etmemesi ise dikkat çekti.

Olay, Nazilli ilçesi Sağlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nişanlısından ayrıldığı gerekçesiyle S.U., 6 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Çatıya çıkıp bağırmaya başlayan genci fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, öfkeli genci çatıdan indirebilmek için ikna çabalarına başladı. Bir türlü ikna olmayan genç eski nişanlısını çağırmalarını istedi. Gencin atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri yere hava yastığı kurdu. Çatının kenarına gelerek bağıran öfkeli genç, uzun süre ekipleri uğraştırırken, olayın yaşandığı anlarda bölgedeki vatandaşların aldırış etmemesi ise dikkat çekti.

"Kendimi aşağı atarım"

Ayrıldığı nişanlısının olay yerine gelmezse kendisini aşağıya atacağını söylemesi üzerine harekete geçen ekipler, uzun uğraşlar sonucu genci ikna etmeyi başardı. Çatıdan indirilen genç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - AYDIN

Çatıya çıkıp bağırmaya başladı, görevliler dışında kimse aldırış etmedi
Çatıya çıkıp bağırmaya başladı, görevliler dışında kimse aldırış etmedi
Çatıya çıkıp bağırmaya başladı, görevliler dışında kimse aldırış etmedi
Çatıya çıkıp bağırmaya başladı, görevliler dışında kimse aldırış etmedi
Çatıya çıkıp bağırmaya başladı, görevliler dışında kimse aldırış etmedi
Çatıya çıkıp bağırmaya başladı, görevliler dışında kimse aldırış etmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çöp atma sebebiyle tartıştığı kadın komşusunu defalarca yumrukladı! O anlar anbean kaydedildi
Çöp atma sebebiyle tartıştığı kadın komşusunu defalarca yumrukladı! O anlar anbean kaydedildi
Eşini öldüren Rümeysa Aydın, tecavüz sonucu hamile kaldığı bebeğini doğurmak istiyor
Eşini öldüren Rümeysa Aydın, tecavüz sonucu hamile kaldığı bebeğini doğurmak istiyor
Evden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Evden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Hande Erçel Metin Çekmez Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Arda Turan Burak Elmas Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çatıya çıkıp bağırmaya başladı, görevliler dışında kimse aldırış etmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 13:22:36. #1.16#

title