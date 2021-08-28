Çatıya çıkıp bağırmaya başladı, görevliler dışında kimse aldırış etmedi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde nişanlısından ayrıldığı gerekçesiyle çatıya çıkan genç, ekiplerin ikna çalışmaları sonucu çatıdan indirilirken, çevredeki vatandaşların aldırış etmemesi ise dikkat çekti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde nişanlısından ayrıldığı gerekçesiyle çatıya çıkan genç, ekiplerin ikna çalışmaları sonucu çatıdan indirilirken, çevredeki vatandaşların aldırış etmemesi ise dikkat çekti.

Olay, Nazilli ilçesi Sağlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nişanlısından ayrıldığı gerekçesiyle S.U., 6 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Çatıya çıkıp bağırmaya başlayan genci fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, öfkeli genci çatıdan indirebilmek için ikna çabalarına başladı. Bir türlü ikna olmayan genç eski nişanlısını çağırmalarını istedi. Gencin atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri yere hava yastığı kurdu. Çatının kenarına gelerek bağıran öfkeli genç, uzun süre ekipleri uğraştırırken, olayın yaşandığı anlarda bölgedeki vatandaşların aldırış etmemesi ise dikkat çekti.

"Kendimi aşağı atarım"

Ayrıldığı nişanlısının olay yerine gelmezse kendisini aşağıya atacağını söylemesi üzerine harekete geçen ekipler, uzun uğraşlar sonucu genci ikna etmeyi başardı. Çatıdan indirilen genç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı