Çatıya çıkan şahsı polis ikna etti
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Çatıya çıkan şahsı polis ikna etti

Çatıya çıkan şahsı polis ikna etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs eden şahsı polis ekipleri ikna etti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs eden şahsı polis ekipleri ikna etti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan 10 katlı bir binanın çatısında birinin olduğu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışırken itfaiye ekipleri de her ihtimale karşı yere branda açtı. Polis, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından çatıdaki şahsı ikna etti. Şahıs sağlık kontrolü için ambulansa bindirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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